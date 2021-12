Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat în premieră, la Realitatea Plus, că proiectul de buget va fi publicat pe site-ul ministerului în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar săptămâna viitoare ajunge în Parlament.

„În seara aceasta se pune bugetul pe site, acum facem ultimele verificări de corelații. Am lucrat noaptea trecută până la ora 5, acum sunt tot mai minister și lucrez. (…) Luni după-amiază va fi ]n Parlament și va intra în dezbateri, eu zic că va fi aprobal ori înainte de Crăciun, ori imediat după,” a afirmat Adrian Câciu la Realitatea Plus, în emisiunea „România la apel”.

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor a precizat că majorările anunțate în „ordonanța trenuleț” nu mai pot fi revizuite pentru prima jumătate a anului, în ciuda amenițărilor lansate de categoriile profesionale vizate.

„Este dreptul dânșilor de a protesta, eu zic că am început să recuperăm restanțele, așteptăm să ne revenim cu colectarea, putem vorbi altfel din iulie. La această oră lucrurile sunt închise, bugetul este închis, dar asta nu înseamnă că am renunțat la ideea de a da tuturor ce au de primit. (…) Trebuie să fim cinstiți, dacă PSD nu intra la guvernarea, nu se dădea niciun leu în plus nici la pensii, nici la salarii,” a declarat ministrul Finanțelor, în direct la Realitatea Plus.