Fotbaliștii de la Metalul Buzău s-au reunit miercuri, 11 ianuarie, pentru începetrea pregătirii de iarnă în vederea continuării sezonului din Liga a 3-a, seria a II-a, acolo unde ocupă locul 2, cu yrei etape înaintea finalului sezonului regular. La reunirea lotului au fost prezenţi 23 jucători.

Au fost prezenţi:

portari: Iulian Dinu, Danuţ Mihăescu

fundași: Andrei Ceauşu, Robert Dumitru, Ştefan Păun, Ştefan Nedelcu, Ionuţ Mihăescu, Ionuţ Spătaru, Daniel Mihai, Andrei Lopată

mijlocași: Florentin Puiu, David Antone, Antonio Marcu, Marius Tudorica, Dan Stan, Marian Târşa, Catalin Bardas, Marius Cocîrlă, Eduard Paun, Alexandru Oancea

atacanți: Cristian Ontel, Adrian Moldovan, Filip Ionașcu

Au absentat motivat Sebastian Ghinga şi Alberto Câşlariu.

Clubul Metalul Buzău a încetat raporturile contractuale cu Andrei Bobaru, Robert Enache și Paul Batin.

Deși nu a fost prezent la reunirea lotului, Metalul Buzău a semnat cu fundașul central Bogdan Manole, un fotbalist cu multă experiență, în vârstă de 26 de ani. Manole a jucat ultima dată la ACS Muscelul Câmpulung Elite, dar în cariera sa a fost legitimat și la Concordia Chiajna, până în vara anului trecut, Rapid, CS Afumați sau Dunărea Călărași.

În perioada de pregătire Metalul Buzău a programat şapte meciuri amicale:

21 ianuarie vs. Gloria Băneasa (Liga 3, Seria 3)

28 ianuarie vs. FC Buzău U19

04 februarie vs. Înainte Modelu (Liga 3, Seria 3)

17 februarie vs. Recolta Gh. Doja (Liga 3, Seria 3)

24 februarie vs. Agricola Borcea (Liga 3, Seria 3)

25 februarie vs. FC Voluntari 2 (Liga 3, Seria 3)

03 martie vs, FCSB 2 (Liga 3, Seria 4)”.

Sursa: Realitatea de Buzau