La nivelul sectiilor unde au fost depistate pozitiv cele 2 cadre medicale, impreuna cu D.S.P. Buzau s-au luat măsuri suplimentare de siguranță

Au fost testati toti pacientii si personalul medical din sectiile unde au fost depistate cele 2 cazuri

-au fost limitate internarile, doar cazurile grave care se incadreaza in definitia de urgenta medico-chirurgicala

-externarea pacientilor externabili

-efectuarea dezinfectiei terminale, gradual, in functie de eliberarea spatiilor/saloanelor

– intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie la nivelul fiecarei sectii

– efectuarea triajului epidemiologic la intrarea in tura pentru personalul medical cu interzicerea patrunderii in sectie a celor care prezinta simptomatologie respiratorie, febra si indrumarea lor catre sectia Boli Infectioase

– reinstruirea personalului medical si respectarea cu strictete a echipamentului de protectie conform recomandarilor primite in contextul actual

-interzicerea vizitatorilor, informatii despre starea de sanatate a pacientilor vor fi date telefonic, de catre medicii curanti.