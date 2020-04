Generalul de armată Marin Oană, fost locotenent-colonel în timpul Revoluției din 1989, a fost găsit decedat în locuința sa de vacanță din stațiunea Sărata-Monteoru. Descoperirea a fost făcută azi-noapte de un prieten, îngrijorat că bărbatul nu mai răspundea la telefon.

În vârstă de 74 de ani, generalul Oană locuia în București, dar venea des la casa pe care o deținea lângă hotelul Ceres din Monteoru. Se pare că, începând de vineri seară, bărbatul nu a mai răspuns la telefon. Îngrijorată, soția rămasă în Capitală a rugat un prieten din comuna Merei să meargă să verifice dacă totul este în regulă.

Trupul său a fost găsit în cadă, dușul fiind în funcțiune. Anchetatorii au indicii că decesul s-a produs de cel puțin 24 de ore.

Cadavrul a fost transportat la morga SML pentru efectuarea necropsiei.

În anul 2012, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au motivat hotararea care parafeaza retragerea titlului de „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989” in cazul generalului Marin Oana.

Judecatorii au apreciat ca acesta „A actionat si a luptat contra manifestantilor din decembrie 1989”, scrie Evenimentul Zilei, care citeaza motivarea instantei publicata pe blogul revolutionarului Marius Mioc.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor (SSPR) i-a anulat lui Marin Oana certificatul de revolutionar, iar la 28 februarie 2011, Traian Basescu a semnat un decret prezidential prin care i-a retras titlul de „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptator Ranit”. Nemultumit pe aceasta decizie, Marian Oana a contestat decizia SSPR in instanta, dar fara succes.

El a sustinut ca decizia SSPR a fost „abuziva, lipsita de orice justificare de fapt si de drept, participarea sa la Revolutia Romana din Decembrie 1989, in calitate de comandant al unei unitati militare fiind de notorietate, la fel si circumstantele ranirii sale in decursul evenimentelor din Decembrie 1989”.