Ludovic Orban a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS, duminică seara. Fostul lider PNL a prezentat cifre devastatoare pentru liberali.

Ludovic Orban susține că nu își reproșează nimic din perioada în care a condus PNL și Guvernul României. Mai mult, el a făcut o scurtă analiză a popularității partidului în perioada în care era condus de el, rezultatele din alegeri dar și sondajele care circulă acum.

„PNL-ul este în prăbușire. De la momentul în care Cîțu a fost ales, pe sondajele din iunie-iulie, PNL avea 26-28% și încredere de 31-33%, astăzi e prăbușit pe 13-14% și pe trend descendent. Fără vreo resursă de revenire.

Eu cât am fost președinte PNL am câștigat alegerile europarlamentare, am luat partidul de la o cota de încredere sub 20%, am câștigat prezidențiale, locale, referendumul pe Justiție, n-am câștigat parlamentarele.

Cîțu va fi schimbat când va dori Iohannis. Părerea mea e că nu poate să-l mai țină foarte mult. Are credibilitate aproape 0″, a declarat Ludovic Orban în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu de la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea de Bucuresti