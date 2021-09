Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a declarat miercuri seară, în emisiunea „Legile puterii”, la Realitatea PLUS că președintele și premierul se ocupă de jocuri politice murdare. El spune că ambii sunt cinici și obedienți, trăsături care i-au apropiat pe cei doi politicieni.

„Cea mai importantă calitate, în vremuri de criză, este cea de om. Și Iohannis și Cîțu se ocupă de jocuri politice murdare, în loc să aibă grijă de țară. Iohannis l-a văzut pe Cîțu că e cinic și obedient, exact așa cum este și el. Cine se aseamnănă se aducă. L-am votat cu speranțe foarte mari pe Iohannis, prima oară, iar în turul doi a avut grijă să o aducă pe Viorica Dăncilă. PSD strigă la TV că vrea să scape de Cîțu, dar, de fapt, îl susțin. USR-PLUS nu a negociat și nu a cedat vizavi de acest premier. La congresul PNL se decide soarta și a celor care nu vin la vot, se decide soarta românilor, din păcate. Indiferent cine câștigă PNL, președintele țării, de la New York, probabil după o partidă de golf, a spus, cât se poate de clar, că îl susține pe Cîțu. Eu am vazut și un comportament infracțional, pe care l-am descris și pe care l-a văzut și Alexandru Nazare. Acesta a spus că sunt sume mari date pe vaccinuri. Până la referendum avem un ministru al Finanțelor care spune că premierul a făcut abuz în serviciu. Procurorii trebuie să se sesizeze. De cât ori am sesizat o faptă penală, am mers și am făcut denunț. Uneori s-a rezolvat, de cele mai multe ori, nu. Eu am luat atitudine atunci când s-au întâmplate faptele. Am avul peste 100 de interpelări legate de programul de subfinanțarea programului de cancer și de medicamente care au dispărut de pe piață. Se ducea ministrul Sănătății la Cîțu, iar acesta îi răspundea că nu sunt bani. Noi am spus la timpul potrivit că banii de la ministere nu sunt banii partidelor. Am fost primii care am spus că nu politizăm spitalele și infrastructura. Domnul Iohannis, din motive dubioase, susține un om lipsit de caracter ce ducea țara în rîpă”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Sursa: Realitatea de Bucuresti