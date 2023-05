În primul trimestru al anului 2023 au fost 17.998 de firme care au fost radiate la nivel naţional, cu 0,49 % mai puţine comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

La nivelul Regiunii Sud-Est, în primul trimestru al acestui an au fost înregistrate 2.260 de radieri de firme, față de 2.373 de radieri de firme în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce corespunde unei scăderi cu 4,76 %.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate, la nivel național, în municipiul Bucureşti – 2.748 şi în judeţele Constanţa – 875 , Timiş – 844 şi Cluj – 843 . Cele mai puţine radieri au fost în judeţele Ialomiţa – 110, Covasna – 129, Giurgiu – 149 şi Teleorman – 153.

La nivelul Regiunii Sud-Est, județul Galați a înregistrat în primul trimestru al acestui an au fost radiate 390 de companii, față de 468 de companii radiate în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce corespunde unei scăderi de 16,67 %. Peste Galați, ca tendință de scădere a radierilor, se află Brăila, care în primul trimestru al acestui an au avut 217 firme radiate, în scădere cu 21,38 % față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe firme radiate din Regiunea Sud-Est au fost înregistrate în primele trei luni ale acestui an în Constanța.

În primele trei luni ale acestui ani, în Buzău au fost 282 de radieri de firme, în Tulcea – 223 de radieri, iar în Vrancea – 273 de radieri.

La nivelul lunii martie, în Regiunea Sud-Est au fost 811 companii radiate, dintre care 156 de firme din Galați, 1-7 din județul Buzău, 3-7 din Constanța, 86 de firme din Brăila, 64 din Tulcea și 91 din Vrancea.