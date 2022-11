Un mare necaz a lovit, săptămâna trecută, o localnică din satul Ursoaia, comuna Viperești. Agoniseala de-o viață a femeii a fost mistuită de un incendiu puternic, izbucnit din cauza coșului de fum necurățat corespunzător. Pompierii de la ISU Buzău au făcut tot ce le-a stat în putință, dar flăcările au cuprins și distrus casa femeii care a rămas, în prag de iarnă, fără acoperiș deasupra capului.

Din ziua în care s-a produs dezastrul, localnica a fost găzduită de vecini, însă, iarna e lungă și grea iar femeia nu vrea să mai fie povară pentru alții. În urma semnalelor primite de la oamenii de bine din comuna Viperești, prefectul județului Buzău, Daniel-Marian Țiclea, a dispus, vineri, ca un modul de tip container, din logistica deținută de Instituția Prefectului, pentru situații de criză, să fie transportat în zonă, astfel incât femeia lovită de necaz să se poată muta acolo, până ce va putea să o ia de la capăt.

”Imediat cum am aflat situația femeii din satul Ursoaia, rămasă fără casă în urma unui incendiu de proporții, am decis să intervenim rapid, în sprijinul ei. Am dispus ca un modul de tip container să fie dislocat în zonă, Primăria îl va lua în custodie și va acționa pentru amplasarea lui, astfel încât localnica respectivă să-și poată amenaja o locuință provizorie. E bine, iată, că dispunem de aceste facilități logistice pentru situații de criză, pentru că astfel putem veni în sprijinul celor loviți de greu. Nu ne este permis să rămânem indiferenți în fața greutăților oamenilor peste care s-a abătut necazul. În momentele de cumpănă, ajutorul nemijlocit poate aduce speranța semenilor că, până la urmă, va fi bine”, a declarat prefectul județului Buzău, Daniel-MarianȚiclea .

Sursa: Realitatea de Buzau