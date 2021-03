Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județul Buzău au fost confirmate 61 cazuri noi de infectare (din care 10 pacienti testati in laboratoare private si 4 pacienti in unitati sanitare din alte judete). Pacienții au vârste intre 17 ani și 91 de ani. Anchetele epidemiologice sunt în desfășurare.

In ultimele 24 de ore a fost raportat si un deces, al 289-lea in judetul Buzau. Pacientul, in varsta de 65 de ani. din Buzau, s-a prezentat la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. A fost testat si confirmat cu SARS CoV2 in 15.03.2021 si transferat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Evolutia clinica a fost nefvorabila sub taratament, astfel ca in 25.03.2021 a survenit decesul. Comorbiditati: boala Parkinson, obezitate, dementa mixta