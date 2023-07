Horoscop 24 iulie. Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de luni, 24 iulie 2023.

Berbec

Primesti zilele acestea multa atentie de la multa lume. In curand, vei observa ca exista nu doar prieteni ci si dusmani printre ei. Fii atent cum gestionezi relatia cu acesti oameni care par a dori sa te provoace si sa arate ca nu le stii tu chiar pe toate.

Taur

Nu lasa o stare de letargie de inceput de saptamana sa iti strice ziua. Mobilizeaza-ti energia creativa care este asa de naturala pentru tine si astfel ziua se va derula cu blandete si usurinta.

Gemeni

Vechi conexiuni si experiente pot juca un rol important in viata ta acum. Poti fi sub presiune mare pe care ti-o impui singur, ca un ambitios ce esti, sa performezi impecabil in toate domeniile vietii tale, dar trebuie sa realizezi ca asa de multa presiune cauzata de standarde prea inalte si imposibil de atins nu iti creaza starea necesara reusitei fara anxietate.

Rac

Dupa mult timp, astazi te vei simti cumva eliberat si usurat, scrie sfatulparintilor.ro. In plus, o veste importanta iti va face ziua senina. Daca ai aspecte ce tin de justitie, acestea merg pe drumul bun. Relatia cu parintii sau cu copiii se anunta a fi favorabila.

Leu

S-a copt timpul potrivit ca sa faci unii pasi curajosi. Nu mai e vreme pentru ezitari. In schimb, actiunea decisiva este critica. Nu te sfii sa primesti si recunosti oportunitatile.

Fecioara

Puterea ta de concentrare si de perceptie sunt in punctul de varf acum si asta te face extra sensibil fata de oamenii din jurul tau si trairile lor. Aceasta caracteristica te ajuta sa indrepti orice relatie deteriorata. Poti si sa revii in contact cu cineva de care te-ai instrainat.

Balanta

Astazi esti o forta de neinvins si desi vor fi oportunitati, le poti anihila cu usurinta. Este ziua in care poti realiza ceva ce te stradui sa faci de mult timp pentru ca nimeni nu te poate opri acum.

Scorpion

Astazi ai putea avea ocazia sa te imbarci intr-un parteneriat atipic sau cel putin pe care nu il anticipai. El iti poate aduce romantism, aventura, adrenalina dar daca va fi ceva de succes pe termen lung ramane de vazut si numai timpul si contributia voastra poate stabili.

Sagetator

Pregateste-te pentru unele vesti bune, in special despre casa si caminul tau. Oportunitatile pot aparea care vor duce la o schimbare in ceea ce priveste resedinta ta, poti avea idei de schimbare, reamenajare sau poti avansa cu un plan pentru o noua casa.

Capricorn

Experienta este cel mai bun profesor si tu ai nevoie sa fii ghidat de ea acum. Nu ignora lectiile trecutului si salveaza-te de suferinte viitoare care pot fi aduse in viitor de situatii similare din care nu inveti nimic. Incearca sa ajuti oamenii nevoiasi, fie ei copii sau varstnici.

Varsator

Ai putea sa vezi ca azi esti posesiv pe bunurile materiale. Nu tine prea strans de lucruri. Urmeaza fluxul vietii si mergi in ritm cu el. Fii ferm pana cand ai raspunsurile in mainile tale apoi fii flexibil si nu tine de ele pana cand te dor pumnii.

Pesti

Vremurile si evenimentele se vor schimba in jurul tau asa incat si tu poti fi nevoit sa te schimbi fara sa ai timp sa fi luat o decizie. Trebuie sa reactionezi rapid si responsabil la orice iti arunca viata in fata ca provocare si oportunitate.