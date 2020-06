Liga a IV-a se va relua, cel mai probabil, la finele lunii iulie

Luna Iulie este punctul terminus pentru fotbalul judetean buzoian. O hotarare, in vederea reluarii intrecerilor va fi luata in cadrul comitetului executiv al AJF, dar, spun sefii fotbalului judetean, competitiile se vor relua sigur, in aceasta vara. Titlul de campioana se va decide pe teren iar barajul se va disputa in August.

Încă sunt așteptate directivele dinspre FRF, Ministerul Tineretului și Ministerul Sănătății, în legătură cu măsurile speciale ce se impun la meciurile din ligile inferioare. Cel mai probabil, însă, o dată pentru reluarea campionatului va fi stabilită de Comitetul Executiv al AJF BUZĂU. În cazul celei mai optimiste variante, campioana județeană ar fi stabilită până pe 27 iulie iar finala cupei s-ar disputa pe 4 August. Astfel, barajul s-ar putea juca între 1 și 9 august

Încă de luna trecută, FRF a decis schimbarea sistemului de baraj pentru promovarea în Liga a III-A. Campioanele județene vor juca fiecare cu fiecare, în grupe de câte trei echipe. Vor promova câștigătoarele grupelor plus cea mai bine clasată a doua echipă.

A fost stabilită o dată și pentru reluarea sezonului viitor al ligii a 4-a. Conform șefilor de la AJF, campionatul ar putea începe pe 15 august.