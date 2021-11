FC Buzău va încerca, miercuri, 1 decembrie, să repete performanța realizată de Gloria Buzău în urmă cu 13 de ani, calificarea în semifinalele Cupei României. Echipa buzoiană o va întâlni, pe stadionul din Crâng, de la ora 15.30, pe FC Voluntari, ocupanta locului 3 în Liga 1.

În faza trecută a competiției, în optimi, FC Buzău a avut parte de un adversar facil, Dunărea Călărași, de care a trecut fără probleme, cu scorul de 3-0.

Marin Mitran a declarat că jucătorii nu vor avea o primă specială, deși sunt în fața unei realizări importante în Cupa României, la care nici măcar el, foarte probabil, nu spera la începutul sezonului. Mizează pe determinarea și dorința de afirmare ale acestora.

”Suntem foarte fericiți că am ajuns până aici. Întâlnim un adversar foarte puternic și, practic, se observă și în campionat asta, e pe locul 3. Vom avea un meci foarte dificil, dar noi avem încredere, nu avem nimic de pierdut. La fiecare meci am dat totul și încercăm… normal că FC Voluntari este o echipă foarte puternică și e favorită, dar începem de la 0-0 și vedem la final ce se va întâmpla. Jucătorii nu au primă specială, noi am jucat fiecare meci cu mare plăcere și pasiune în această competiție. O respectăm și ne dorim să jucăm pur și simplu. Jucătorii nu cred că s-au concentrat în meciul cu FC Brașov pentru meciul cu FC Voluntari, pentru că acolo punctele erau foarte importante, chiar dacă nu am învins decât cu 1-0”, a declarat Marin Mitran, la Metropola TV.

Conform noilor condiții anunțate de autorități, accesul publicului este din nou permis la competițiile sportive, astfel că FC Buzău va putea avea de partea sa și suporterii, în limita a 30 % din capacitatea stadionului. Accesul este însă permis doar pentru persoanele care deţin certificat verde, respectiv pentru cele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi, respectiv, pentru cele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

FC Buzău va scoate la vânzare miercuri, în ziua jocului, bilete la prețul de 10 lei, intrare generală, începând cu ora 10.00, la casa dinspre poarta Electrica.

Sursa: Realitatea de Buzau