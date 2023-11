International Football Association Board (IFAB), gardianul legilor jocului în sportul cu balonul rotund, a recomandat testarea eliminărilor temporare în fotbalul profesionist, marţi, în cursul reuniunii sale anuale de la Londra, o iniţiativă care vizează reprimarea diverselor abateri disciplinare ale jucătorilor, informează AFP.

În 2017, IFAB a validat punerea în practică a excluderilor temporare, cu scopul de a atenua eventualele tensiuni pe teren şi de a îmbunătăţi fair play-ul, la categoriile amatori, tineret, veterani sau persoane cu dizabilităţi, sub rezerva aprobării de către fiecare federaţie naţională şi confederaţie.

În Franţa, eliminarea temporară, respectiv un cartonaş alb arătat jucătorului vinovat, somat să meargă să se calmeze timp de 10 minute, este în vigoare din 2018 în competiţiile de amatori.

Fotbalul profesionist nu este în prezent afectat de această măsură, lucru care s-ar putea schimba însă în viitor.

Membrii Consiliului de administraţie al IFAB au susţinut de asemenea o propunere, care va fi testată, conform căreia doar căpitanul de echipă va putea aborda arbitrul în unele situaţii de joc.

Toate aceste propuneri vor fi examinate în Adunarea Generală anuală a International Football Association Board care va avea loc la Glasgow în martie 2024.

„Când am analizat problema eliminărilor temporare – şi este clar că protocolul trebuie dezvoltat -, am fost interesaţi de comportamentul inadecvat. Dar am menţionat şi alte motive, în special faulturile tactice. Frustrarea suporterilor este imensă atunci când văd un contraatac promiţător oprit de un fault tactic, iar chestiunea de a şti dacă un cartonaş galben este suficient pentru a-l sancţiona ne face să ne întrebăm dacă un cartonaş alb nu ar trebui să fie de asemenea o opţiune„, a explicat Mark Bullingham, membru al Consiliului de administraţie al IFAB şi director executiv al Federaţiei engleze de fotbal (FA).

Pierluigi Collina, preşedintele Comisiei de arbitri a FIFA, care face parte din subcomisia tehnică a IFAB, a declarat că testarea eliminării temporare în fotbalul profesionist ar putea avea loc chiar din sezonul viitor, sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală a instanţei, în martie.

„Testul a fost concludent în rândul amatorilor. Vorbim acum de un nivel mult mai ridicat, foarte profesionist. Trebuie să dezvoltăm ceva care să funcţioneze sau să fie demn de fotbalul de nivel înalt”, a explicat italianul.

