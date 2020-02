Anuntat pentru 29 februarie, Congresul PSD este la acest moment sub semnul intrebarii din cauza confirmarii primului caz de Coronavirus in Romania.

Mai multi lideri PSD inclina sa amane organizarea Congresului desi in ultima perioada l-au acuzat pe Klaus Iohannis ca tine tara intr-un interimat prelungit pentru a-si atinge visul politic declarat: alegeri anticipate. Decizia organizarii atarna de punerea in balanta a unei probleme de imagine care ar putea decurge din aducerea la Bucuresti a peste 1000 de delegati din toata tara si incheierea unui interimat care tine apele incurcate in partid. Cu alte cuvinte, PSD are de ales intre a da dovada de curaj si responsabilitate si de a oferi o solutie solida in tara provizoratelor si interimatelor sau de a ramane in aceeasi zona gri a neasumarii.

In ultimele ore insa o serie de voci importante din partid sustin ca PSD trebuie sa dea dovada de responsabilitate si sa organizeze impecabil Congresul de sambata. “Romania trebuie sa scape de blestemul interimatelor. PSD trebuie sa arate cum trebuie gestionata criza. Un Congres organizat impecabil cu toate recomandarile specialistilor este o ocazie de a arata populatiei o atitudine responsabila si profesionista”, ne au declarat surse apropiate conducerii PSD.

Daca decizia va fi in sensul desfasurarii Congresului sambata, PSD va dovedi ca in sfarsit are un lider asumat in persoana lui Marcel Ciolacu.