FC Buzău și-a încheiat vineri, 28 ianuarie, stagiul de pregătire de aproape două săptămâni desfășurat la Râmnicu Sărat. În această perioadă, echipa clasată pe locul 5 în Liga 2 după 16 etape a disputat și două amicale, ambele câștigate cu 5-1, în fața celor două echipe din județul Buzău care activează în Liga a 3-a, seria a II-a.

Pustai este mulţumit de modul cum a decurs pregătirea, cât şi de faptul că nu are jucători cu probleme medicale serioase.

”A fost o perioadă pe care am trecut-o cu bine, fără accidentări foarte grave. O pregătire bună, deşi este o perioadă grea. Să sperăm că de acum încolo, în cele patru săptămâni rămase până începe campionatul, să avem şi jocuri de verificare bune în care să evoluăm bine, pentru a aborda în forţă cele trei jocuri pe care le mai avem de disputat. Am făcut, în această perioadă, două jocuri de verificare cu două echipe de Liga 3. Au fost bune, jocuri în care s-a văzut diferenţa de ligă, cum era şi normal să se vadă, şi de acum încolo sper să începem să aducem jucătorii în formă, pentru că noi avem un nucleu de bază şi iarna prea multe noutăţi nu prea sunt la echipă. Printre noutăţi, să zicem aşa, îi avem pe Neicuţescu, Sălceanu şi Dorin Burlacu. Nu sunt foarte mulţi, dar sunt jucători pe care sperăm să-i integrăm cât mai repede. Am avut o perioadă grea, să sperăm că am trecut peste ea şi de acum încolo vom cristaliza primul 11 şi să intrăm repede în formă”, a declarat Cristian Pustai la finalul amicalului cu Metalul Buzău.

FC Buzău mai are programate, până la reluarea campionatului, încă patru partide de verificare:

1.FC Buzău – Metaloglobus Bucureşti (sâmbătă, 5 februarie, Buzău/Rm. Sărat)

2.Metaloglobus Bucureşti – FC Buzău (miercuri, 9 februarie, Bucureşti)

3.CSM Focşani – FC Buzăum(sâmbătă, 12 februarie, Focşani)

4.FC Buzău – Politehnica Iaşi (miercuri, 16 februarie, Stadionul „Gloria” – Buzău)

Sursa: Realitatea de Buzau