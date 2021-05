Prefectul județului Buzău, Silviu Iordache, a fost, sâmbătă, 15 mai, voluntar în centrul de vaccinare deschis în apropierea fast-food-ului McDonalds din Buzău. Pentru a pune umărul la campania de vaccinare, Iordache a decis să lucreze ca registrator în incinta respectivului centru.

“În această dimineață am inaugurat centrul de vaccinare de lângă McDonalds în care voi fi azi registrator voluntar. În primele 30 de minute s-au vaccinat deja 25 de persoane iar la coadă sunt încă 20 de oameni”, a anunțat prefectul.

Senatorul PNL, Vlad Pufu, a participat, sâmbătă, la deschiderea centrului de vaccinare din parcarea Kaufland Râmnicu Sărat, alături de medicul epidemiolog Carmen Scântei, de dr. Silviu Dumitrescu și de subprefectul Viorel Holban.

”Merg, ori de câte ori sunt invitat, la Râmnicu Sărat, orașul în care am petrecut multe vacanțe frumoase, în zona Pod, unde cea mai tare distracție, cu prietenii de-o vârstă, era pe malul gârlei. Astăzi, am vrut să evidențiez acel spirit de solidaritate care ne va ajuta să punem capăt stării de “asediu” pe care am trăit-o în ultimul an. Știu că râmnicenii sunt oameni hotărâți și corecți. Azi soarele a fost cu noi și ne-am bucurat de libertate. Cu cât vom fi mai mulți vaccinați, cu atât va fi mai clar că restricțiile se vor transforma în amintiri” a spus deputatul PNL