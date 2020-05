Cartierul Poștă, focar de coronavirus, după confirmarea a 20 de cazuri de Covid-19, a fost închis. Autoritățile au luat decizia carantinării zonei unde se află circa 2000 de locuitori.

Decizia a fost luată în noaptea de duminică spre luni, în cadrul unei ședințe a CJCCI Buzău convocat de urgență.

„În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectați cu noul Coronavirus, am luat decizii importante în această noapte. În cadrul unei ședințe a CJCCI Buzău pe care am convocat-o de urgență, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poștă din municipiul Buzău, la propunerea Direcției de Sănătate Publică. Ulterior, am primit și validarea de la Comitetul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. Am convocat în această seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru comunicarea și aprobarea măsurii.

Cei 19 pacienți au fost transferați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și la Institutul Victor Babeș din București.

Cartierul carantinat are o populație de circa 2 mii de locuitori. Aprovizionarea cu alimente și bunuri de strictă necesitate va fi asigurată de către autoritățile locale”, se arată în comunicatul remis de Prefectura Buzău.