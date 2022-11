Situație halucinantă la șantierul podului de Brăila. După ce Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a dezvăluit cu mult timp înainte că lucrarea nu este în termen și că sunt probleme grave, firma de construcții a obținut, în instanță, o amânare a lucrărilor cu 193 de zile si o despăgubire de 30 de milioane de lei, pe motivă că CNAIR nu a creat condițiile necesare.

„Eu am spus că va fi ca un pod muzeu, pentru că nu vor fi terminate căile de acces. Noi am prezentat și un raport care arătat că sunt vicii de structură, că sunt infiltrații. După ce am spus noi au mers acolo și Grindeanu, care e șeful șefilor, bine, și Mândrescu este șef, aud că-și caută loc pe listă pe la PSD, pe la Giurgiu, pe la Dâmbovița. După ce Grindeanu a constatat că noi avem dreptate, au apărut știri din ou că doar un miracol ar putea face. și scriu colegii de la Economia: „Podul de la Brăila, întârziat și din vina statului: În timp ce CNAIR aștepta o „minune” pe șantierul Podului, Curtea de Apel București a acordat constructorului Astaldi o prelungire a termenului de execuție cu 193 de zile și 30 de milioane de lei despăgubire”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„L-am pomenit și de dl.Thuma pentru că el este cel care l-a promovat pe dl Pistol la CNAIR. Înainte, el a fost director la Apa și Canal Ilfov, soția lui Pistol lucrează la CJ Ilfov, deci PNL + PSD = Love. După ce au făcut praf pasajul de la Domnești, acum o dau în bară și cu podul de la Brăila. Dl. Ciucă, dl. Ciolacu, câte emisiune trebuie să mai fac pentru ca dvs. să-l schimbați pe Grindeanu. El se visează șef de partid, de servicii și aud că se miră prin oraș ce avem cu el. Nu avem nimic, noi avem probleme cu banii pe care-i toacă. A venit comuniat de la CNAIR, construcția podului de la Brăila este în continuare în întârziere. Din păcate, ritmul de lucru și mobilizarea lasă de dorit, deși termenul de finalizare era finalul anului 2021. Menționam că angajamentul constructorului a fost să dea în exploatare podul la finalul lui 2022, dar chiar cu extensia cu 190 de zile este în continuare în întârziere. CNAIR așteaptă motivarea instanței pentru a stabili ce înseamnă extensia de timp. (…) Există niște personaje care au anumite prietenii și de-a lungul timpului s-a constatat că CNAIR nu este bine reprezentat în instanțe, în procesele pe care le are cu diverse firme de construcții.”

COMUNICATUL CNAIR „Din păcate, ritmul de lucru și mobilizarea lasă încă de dorit, ceea ce face ca terminarea lucrărilor la acest obiectiv să fie în întârziere, deși termenul contractual de finalizare era sfârșitul anului 2021”, a transmis Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNAIR).

„Menționăm că angajamentul antreprenorului a fost să dea în trafic podul suspendat (inclusiv testarea și echiparea) împreună cu aproximativ 11 km din drumurile de legătură la sfârșitul anului 2022. Chiar cu extensia de timp de 193 de zile acordată pentru finalizarea lucrărilor prin decizia instanței de apel, constructorul este în continuare în întârziere pe întregul proiect. În plus, această extensie (obținută ca urmare a acțiunii în instanță a WEBUILD S.P.A) se poate referi doar la o secțiune a obiectivului (partea de pod) și nu la întregul contract”, susțin reprezentanții CNAIR.

„Situația litigiilor dintre CNAIR și WEBUILD S.P.A în cadrul contractului Proiectare și execuție „Pod Suspendat peste Dunăre în zona Brăila” este următoarea: un număr total de 21 de dosare, 9 dintre aceste dosare au fost câștigate de CNAIR SA ( 5 câștigate în primă instanță și 4 definitiv), un dosar pierdut definitiv de CNAIR SA. În celelalte 11 dosare, instanțele nu s-au pronunțat în sensul admiterii sau respingerii cererilor”, a adăugat CNAIR.

DORIN IACOB: AM AUZIT CĂ LA CNAIR ȘI MIN. TRANSPORTURILOR SUNT SITUAȚII ÎN CARE SE URMĂREȘTE SE AJUNGE DELIBERAT LA PROCESE CU FIRMELE DE CONSTRUCȚII

Analistul politic Dorin Iacob a precizat și el că situații de genul celei de la Podul Brăilă sunt foarte frecvente și că, de fapt, pare să fie un mod de operare prin care anumiți omeni din instituțiile de stat, în asociere cu firmele de construcții, lucrează împotruva statului.

„Podul acesta are o epopee mai lungă, este un caz școală pentru România din mai multe PDV. Constatăm că nu există o prezență a SRI în aceste situații, în supravegherea derulării unor astfel de contracte. Așa se face că firme rebrenduite revin să se joace cum vor ele în România, sigur că fac asta cu ajutorul unor cozi de topor din diverse instituții și companii ale statului. Personal am auzit că cei de la CNAIR nu fac nu știu de lucru intenționat astfel încât constructorul să-i dea în judecată. La fel și la Ministerul Mediului. (…) Cum de eu aflu despre aceste metode, cu siguranță ele există și s-au întâmplat de-a lungul timpului, iar asta ține de SRI, de poliție. Ori noi vedem că nu sunt prezenți, este un fel de sat fără câini. Ori nu știu, ori nu se întâlnesc cu factorul politic de decizie. Dacă vezi că tot pierzi bani, schimbă legislația, pentru a putea face lucrările de infrastructură, pune oameni în instituții care să urmărească și să blocheze astfel de nereguli,” a precizat Iacob.