Bogdan Micu, consilier ministerial și membru în echipa care coordonează achizițiile internaționale de materiale sanitare pe care le face România prin compania UNIFARM, a creat un model matematic privind evoluția COVID-19, pe care l-a înaintat ministrului Sănătății și premierului Ludovic Orban. El estimează astfel când va fi declarată epidemia învinsă în România.

„Zilele astea am facut câteva analize asupra nivelului de infecții care va afecta România. Eu am nevoie de aceasta predicție ca să pot evalua ce nevoie de echipamente va fi în țară. Să stiu ce trebuie cumpărat. Că nu poți cumpăra de pe o zi pe alta milioane de echipamente. Lead time best case este 3 săptămâni. Trebuie strategie și viziune. Altfel ești mort în fașă pe piața internațională de echipamente. În cazul de față este o versiune a simulării în care am ales un caz ușor mai optimist decât Italia si Spania. Motivul principal pentru care am ales asta este că România, spre deosebire de alte țări, a luat masuri de distanțare socială mult mai devreme (…) E pură matematică. Acum două zile am prezentat acest model domnului Ministru Tătăru. Și apoi si domnului Prim Ministru. Au fost foarte receptivi la ce au văzut”, a scris Bogdan Micu pe Facebook.

Datele prezentate de acesta sunt:

1. Începand cu aprox 8 aprilie vom trece de 5000 de confirmați. În modelul meu confirmații și spitalizații sunt puși împreună. Dar o parte sunt în carantină de fapt.

2. Undeva pe 25 aprilie – 30 aprilie (+-5 zile) vom trece de 1000 de decese.

3. Peakul (cazuri în spital si carantină cu simptome grave) va începe cam pe 7-9 aprilie și va dura până în 15 mai. După 15 mai vom scădea sub 5000 de oameni în spitale și carantină.

4. Ziua cu cei mai mulți oameni în spitale va fi aproximativ între 17-25 aprilie. Cu aproximativ 8535 oameni în spitale și carantină dar cu simptome grave.

5. În perioada de peak vom avea cam 35-40 de decese pe zi.

6. La 1 iulie mă aștept să fi declarat deja epidemia învinsă. Cu câteva cazuri noi declarate pe vremea aia. Sau aproape nici unul.

7. La 1 iulie când vom fi învins, vom avea aprox 2657 decese,