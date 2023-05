Duminică, 30 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală Mărăcineni au reținut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoana al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a condus maşina pe DJ203K, în localitatea Vadu Pașii, şi, în urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, poliţiştii rutieri au constatat că bărbatul avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest în vederea stabilirii alcoolemiei, care a indicat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În baza materialului probator administrat, bărbatul de 36 de ani a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore.

Sursa: Realitatea de Buzau