În timp ce bravii noștri oameni de stat sunt ocupați cu campania electorală în timp ce măcelăresc ce a mai rămas din economia noastră șubredă, în Ardeal extremiștii lui Viktor Orban își fac de cap. Consiliera premierului maghiar a lansat un atac la integritatea teritorială a României. Aceasta a susținut că stabilitatea Europei poate fi asigurată atunci când comunitățile naționale pot trăi în siguranță și pot exercita autoguvernarea, respectând principiul subsidiarității europene. Dacă nu vă era clar, am să vă traduc eu: adevăratele intenții ale Budapestei în Transilvania sunt legate de autonomia teritorială, nu etnică! Vizitele tot mai dese ale oficialilor unguri în Transilvania, declarațiile sfidătoare care au rămas netaxate la cel mai înalt nivel, nu fac altceva decât să încurajeze agresiunea venită din vest și care amenință securitatea României.

Este de neconceput ca un stat membru NATO să aibă pretenții teritoriale de la un altul, în contextul vremurilor pe care le trăim. Cer cât se poate de clar președintelui Klaus Iohannis și premierului Marcel Ciolacu să intervină ferm și să ceară garanții de securitate de la partenerii strategici. Este nevoie de măsuri urgente pentru a potoli această instigare la ură și la război interetnic venită pe canale oficiale.

Înțeleg că șeful statului va face o vizită oficială, prima de altfel, la Budapesta chiar săptămâna viitoare. Sper să își exprime clar poziția și să oprească aceste incursiuni ale liderilor unguri în Ardeal, pământ românesc dintru începuturi și până la sfârșitul veacurilor. Cer serviciilor să își facă datoria așa cum au jurat în fața națiunii, la fel ca și politicienilor care ne conduc! Dragii mei români de pretutindeni, să ne inspire cuvintele marelui duhovnic Ilie Cleopa, cel care cu atâta dragoste gșăsuia despre acest popor și înaintașii lui. „Să nu uităm niciodată evlavia, râvna și jertfa domnitorilor, strămoșilor și părinților noștri, cu care ei au apărat de-a lungul aproape a două mii de ani, patria și această credință.

Noi, de la începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm, români și creștini ortodocși. Așa ne-am născut și avem datoria să păstrăm curat și deplin ce am moștenit de la străbuni, ca de la Dumnezeu. Dar noi, obște ortodoxă română, să nu uităm niciodată evlavia, râvna și jertfa domnitorilor, strămoșilor și părinților noștri, cu care ei au apărat de-a lungul aproape a două mii de ani, patria și această credință care le-au fost date drept sfântă moștenire de la Domnul nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, în Biserica Sa dreptmăritoare. Nu vrem să stricăm liniștea nimănui în cele ale conștiinței, dar nici nu vrem a ne depărta și a părăsi moștenirea străbună în care noi simțim că stă unitatea adâncă a neamului nostru. Pentru noi, patria și Ortodoxia sunt „grădina Raiului” dată nouă de Dumnezeu, ca să „lucrăm în ea și să o păzim” cu sfințenie.” Așa să facem, stimați și iubiți români! Altfel ne vom pierde în negura timpurilor, aruncați la coșul de gunoi al istoriei, după ce vom fi acaparati și teritorial de niște neamuri care visează de multă vreme la ce este al nostru. Suntem deja sub ocupație economică, după ce niște trădători ne-au vândut pe nimic, pentru a-și asigura lor viitorul. Cu un război al terorii care a ajuns la granițele noastre și care ține, noapte de noapte, români cu sufletul la gură, azi nu mai e loc de pași greșiți. Nu mai e nevoie de politicieni de carton, care strigă din vuvuzele iubirea de patrie, visând doar să pună și ei mâna pe bucăți din țară! Nu mai este loc de circ ieftin, ci de soluții concrete, care să ofere securitate, bunăstare și predictibilitate.

Este drept că în prim-plan am avut o pleaiadă de nenorociri care s-au abătut peste noi. Este drept că soluțiile, odată aplicate, nu pot da roade peste noapte. Dar trebuie să începem de undeva, nu-i așa? Pare că nimic nu se mișcă și timpul este încremenit peste acest pământ românesc. Dar azi, timpul nu mai are răbdare cu nimeni! Mi-aș dori ca „Ziua Z” să fie o activitate permanentă, care să captureze nu doar consumatori de droguri de calibru, adică vedete sau persoane pseudo publice. Pare că așa autoritățile vor să dovedească eficienta forțelor de ordine, dar doar de ochii lumii. Până la urmă, consumatorii sunt victime ale traficului făcut de rechini ce se îmbogățesc tranzacționând moartea. Ei trebuie capturați și eliminați din acest lanț mafiot care a ajuns sa stăpânească Romania. Și nu doar atât. Fara efecte legislative concrete, această bătălie se poate considera pierdută de la bun început. Chestiunea a fost dezbătută în CSAT, dar lucrurile par sa se fi oprit acolo. La nivel național ar trebui constituită o celulă de criză, care să gestioneze întreaga situație. Fiecare minister, fiecare instituție de forță ar trebui sa fie implicata în acest proiect. Nu ajută cu nimic dacă ne oprim după arestarea unor copii precum Vlad Pascu sau Maru, ori a unui farmacist, a unui polițist sau a trei dascăli. Ramificațiile acestor rețele sunt mult mai mari. Tentaculele camorrei ajung până la cel mai înalt nivel. Acolo trebuie ajuns.

Este nevoie de instituții noi, eficiente, care să reabiliteze acești nenorociți ai sorții care au pășit pe drumul întunecat al consumului de droguri. Aude cineva? Vede cineva? Mi-e teamă că cei care ne conduc au alte priorități. Trăim în țara tuturor posibilităților! Iar în timp ce fenomenul consumului de droguri a scăpat de sub control, vin date alarmante chiar de la instituțiile care ar trebui să gestioneze medicamentele care fac parte din categoria stupefiantelor. România nu are o evidență clară a pastilelor expirate și distruse. Farmaciștii spun că aparținătorii sau pacienții trebuie să le returneze în caz că le rămân, iar după ce sunt notificate instituțiile cheie se întrunește comisia de distrugere. Cu toate acestea, nimeni nu știe câte medicamente au fost distruse de la începutul anului. Grav este că farmaciștii nu au pârghii legale prin care să verifice dacă rețeta conține un diagnostic. Urmează noi controale. Ce efecte vor avea, rămâne de văzut. Până atunci vedem că autoritățile au obținut și un mic succes: baronul gazului a recunoscut că stația de la Crevedia opera ilegal. Anchetatorii au reușit să obțină o mărturie parțială, la aproape o lună de la explozia devastatoare. Rămân însă foarte multe întrebări fără răspuns. Pentru mine, prima nu este legată de cum a avut explozia care a nenorocit atâtea vieți. Ci de sfidarea acestor milionari criminali in fata oamenilor care au pierdut tot. La Crevedia, in zona zero, vorbim despre o calamitate provocata, care a lăsat zeci, sute de oameni pe drumuri. In prag de iarnă, majoritatea vor fi nevoiți să doarmă în containerele reci trimise de Prefectură. Unde sunt despăgubirile? Unde e empatia acestor milionari care au făcut averi uriașe din ilegalități?

Vedem că și cazul exploziei de la Autostrada Moldovei se încearcă a fi mușamalizat. Și ce face ministrul responsabil? Ce știe mai bine: o nouă sinecuristă a lui Sorin Grindeanu ajunge de la Transporturi la Sănătate! Este vorba de o fostă casieră de la Autobaza București care a ajuns să conducă un spital din Capitală cu peste 300 de paturi. Este vorba despre Florina Ignea, care a ajuns managerul Spitalului Witting și are de gestionat un buget de zeci de milioane de lei.

Femeia a terminat prima facultate abia după 30 de ani și nu are specializare în domeniul medical. Țara arde, explodează, se dărâmă la propriu iar vinovații fără vină cer să se facă lumină! Stimați politicieni, cu responsabilitate grea, românii sunt răbdători. Dar zilnic se depășesc noi limite și s-au cam săturat de circ fără pâine, de sărăcie și de atâtea nenorociri pe care le îndură zilnic. Am stat de vorbă cu ei. Veți vedea exact ce cred despre măsurile voastre incompetente în această seară.

Până atunci, aș vrea să închei într-o notă optimistă, cu versurile primite de la unul dintre telespectatorii mei dragi, părintele Emil-Nedelea Cărămizaru:”Ne-am scris în inimi cuvântul ortodox/ Feriți vom fi de orice paradox,/ Căci Dumnezeu ne stă în ajutor/ Privim încrezători spre viitor/ Pământul românesc e plămădit din flori de busuioc/ Și tămâiat de moși din loc în loc/ Din lutul lui altare am construit/ Prin Crucea lui Hristos am biruit!/ Și suntem ortodocși din veac în veac/ Credința-n Dumnezeu ne este leac/ Vom fi de-a pururi iubitori de sfinți/ Nu vânzători de suflete pe treizeci de arginți! Prin glia strămoșească curge mir/ Înfășurat în fir de patrafir/ Căci Maica Precistă ne este scut/ Si-alungă toți vrăjmașii de temut/ Suntem ai Crucii fii neînfricați/ Prin Duhul Sfânt de-a pururi apărați/ Strămoșilor le facem legământ: Noi vom păstra credința dreaptă pe pământ!”

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.