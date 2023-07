„Am cumparat capsune din Grecia si erau foarte frumoase, miroseau si inauntru erau ca un cauciuc. N-am putut sa le mananc, le-am aruncat. Am luat pepene si nu va mai spun despre deranjul la stomac, dar mi-a ramas un fel de putin iute pe limba dupa ce am terminat de mancat”, spune o romanca.

Iar aceste situații sunt din ce în ce mai frecvente. Cele mai recente studii în alimentație arată că fructele și legumele conțin din ce în ce mai multe pesticide, iar substanțele, extrem de nocive pot provoca probleme grave de sănătate. Ministerul agriculturii va începe controale în forță în perioada următoare.

„Ministerul Agriculturii, ANSVSA vor face aceaste contorle. De maine incepem aceste contorle. Vom prezenta toate procesele verbale Incheiate, vom lua masuri impreuna cu autoritatile publice locale astfel incat sa nu mai existe acesti intermediari”, a declarat ministrul Agriculturii Florin Barbu.

Alertă în piețe, generată de nivelul pesticidelor din fructe și legume. Cele mai periculoase substanțe

Cele mai periculoase substanțe le conțin căpșunele, iar pe tarabele piețelor, dar și în magazine ajung fructe și legume contaminate. În Iași spre exemplu, reprezentanții companiei care administrează piețele au testat pepenii, căpșunele, dar și alte produse. Rezultatele arată că lubenițele importate din Grecia au avut valori uriașe de pesticide, de zece ori peste limita admisă la nivel european. Șeful ANPC a prins mai mulți samsari care au recunoscut că nu au o palmă de pământ, șia duc produse din import pe care le vând ca fiind românești.

Au fost testate și căpșunele care au ajuns în piețe din Satu Mare. Aici, rezultatele arată că depășirile înregistrate au fost chiar și de 40-60%. Măsurătorile au fost realizate în toate piețele din Iași, de mai multe ori, la vânzători diferiți.

„Aparatul arata cantitativ cantitatile de nitrati din legume, frcute, peste, carne. Aparatul mai arata si calitatea apei. Am facut mai multe testari in piete, am facut testari la pepeni si in supermarketuri doar pentru a vedea daca sunt valori similare la produse similare. Aici ma refer in primul rand la pepenii din Grecia si am constatat date ingrijoratoare”, a explicat Radu Botez, director Ecopiata.

Oamenii spun ca le este teama ca aceste produse sa nu le afecteze sanatatea.

„Bineinteles ca imi este. Saptamana trecuta am luat rosii si erau necoapte in mijloc. Si capsunele nu au niciun gust”, a spus un cumparator.

Specialiștii susțin că o persoană care care consumă fructe şi legume ajunge să ingereze chiar şi zece pesticide.