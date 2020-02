În anul 2019, în cadrul Compartimentului de Cardiologie Intervențională a Spitalului Județean de Urgență Buzău, au fost efectuate un număr de 163 de intervenții coronariene la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare acute.

Aceste intervenții au fost realizate de către dr. Matei Florin Lucian, medic cardiolog intervenționist, împreună cu echipa medicală formată din dr. Nicolai Gabriel, medic specialist cardiolog, (care, la acest moment, se află în pregătire pentru atestare de studii complementare în Cardiologie Intervențională) și cu asistenți medicali (as. med. Tomescu Irina, as. med. Șuțu Angelica, as. med. Paraschiv Tanța și as. med. Airinei Florența).

„Adresabilitatea pacienților care suferă de boli cardiovasculare este mare, în continuare. Media pacienților în zilele desemnate este de 3-4 cazuri pe zi, în funcție de complexitatea intervenției. Pacienții cu un anumit tip de infarct miocardic – cel supradenivelare de segment ST cu debut de până la 12 ore sau cu criterii de gravitate persistente după primele 12 ore, sunt trimiși în continuare în urgență la centrele desemnate din București, în cadrul programului ROSTEMI. În cazul pacienților cu alte tipuri de sindrom coronarian acut, cum ar fi angina pectorală instabilă/agravată sau infarctul miocardic fără supradenivelare de segment ST, aceștia sunt explorați invaziv în cadrul laboratorului nostru.

Intervenția diagnostică, denumită și coronarografie, este urmată, în funcție de rezultatul investigației, fie de indicație de optimizare și continuare a tratamentului medicamentos, fie de angioplastie coronariană percutană, cu implantare de stent/stenturi preponderent pe loc în același timp procedural cu coronarografia sau etapizat în mai multe intervenții în funcție de numărul și de complexitatea leziunilor. A treia opțiune de tratament: fie de indicație de consult de chirurgie cardiovasculara pentru revascularizare chirurgicală prin by-pass aorto-coronarian, la centrele de chirurgie Cardiovasculară din București.”, a declarat dr. Matei Florin Lucian, medic primar cardiolog cu competență în Cardiologie Intervențională.

În luna ianuarie a acestui an, 18 pacienți au beneficiat de aceste proceduri intervenționale, doi dintre aceștia – unul în vârstă de 49 de ani iar celălalt de 68 de ani – au fost diagnosticați cu boală arterială periferică și au beneficiat de procedura de angioplastie periferică percutană la nivelul membrelor inferioare.

Procedurile intervenționale au fost efectuate din fondurile asigurate de proiectul Academiei de Științe Medicale, precum și din fondurile proprii ale S.J.U. Buzău.

„De când și-a început activitatea Compartimentul de Cardiologie Intervențională, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, adresabilitatea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare acute a crescut, astfel că tot mai multe cazuri au fost rezolvate aici, la noi în spital, și acest lucru mă bucură foarte mult, iar în ceea ce privește pacienții, aceștia nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la alte unități medicale. Pe această cale, doresc să mulțumesc echipei de cercetare din cadrul SJU Buzău, coordonată de dr. Matei Florin Lucian, pentru aceste rezultate deosebite pe care le-a avut pe parcursul anului 2019” a declarat Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, ec. Claudiu Damian.