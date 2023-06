Iubitorii de natură și mișcare sunt invitați să descopere Via Soarelui, un nou traseu de drumeție și cicloturism, din zona Dealu Mare, la doar 80 de km de București. Primul tronson al Viei Soarelui, care unește deocamdată localitățile Urlați și Ceptura, dezvăluie peisaje minunate, puncte de gastronomie locală, meșteșuguri și experiențe care te ajută să evadezi din aglomerația urbană gălăgioasă. Dacă vreți să descoperiți Via Soarelui, harta traseului o poți descărca de aici.

Aproape 100 de iubitori de natură și mișcare s-au bucurat deja de acest traseu, participând duminică, 25 iunie, la inaugurarea primilor 20 de kilometri, fără a se lăsa intimidați de prognoza cu ploaie. Punctul de start al traseului a fost la Asociația Centrul Cultural și Comunitar Conacul Nucu din Urlați, de unde participanții au plecat, cu mic, cu mare, fie pe două roți, fie pe jos, fiecare după puteri, urmând indicatoarele și bornele sculptate în piatră.

Prima oprire pe traseu a fost la Muzeul Conacul Bellu, important monument de secol 19. După urcări provocatoare, participanții s-au premiat cu fragi culeși la margine de drum și cu priveliști uimitoare. Apoi, s-au răsfățat în curtea dogarului Adrian cu brânză și roșii proaspete, slănină delicioasă și gustoasele gogoși pregătite de tanti Dorina. Ultima oprire a fost la o cramă din zonă, unde au fost primiți cu brațele deschise și au degustat printre cele mai bune vinuri produse în regiune.

Mircea Crisbășanu, inițiatorul proiectului ne mărturisește: “Via Soarelui urmărește să unească 15 localități din arealul Dealu Mare incluse în județele Prahova și Buzău. Traseul va însuma 160 de kilometri de aventură sau relaxare în natură, în funcție de ceea ce își dorește fiecare călător! La inaugurare, am gustat doar câte puțin din Via Soarelui. Dezvoltarea ecoturismului din Dealu Mare are un potențial enorm și sper ca ca autoritățile locale și cramele din zonă să sprijine dezvoltarea în continuare a acestui proiect. De acum, traseul este deschis pentru călători, care ne pot sprijini împărtășind impresii, venind împreună cu prietenii în zonă, protejând natura și chiar contribuind ca voluntari pentru acțiunile de amenajare a următorilor kilometri din Via Soarelui”.

Via Soarelui este un proiect susținut de Asociatia ZI de BINE, creat și implementat de Asociația Centrul Cultural și Comunitar Conacul Nucu, menit să le ofere bucureștenilor, ilfovenilor, prahovenilor, buzoienilor și nu numai o alternativă bună la weekendurile captive printre betoane.

Asociația Centrul Cultural Comunitar Nucu contribuie la viața culturală din Dealu Mare, aducând împreună comunitatea prin activități ce pun în valoare tradițiile, produsele și patrimoniul local. Mircea și Simona Crisbășanu, mutați din București direct pe plaiurile renumitelor podgorii, au readus la viață Conacul Nucu, cu o vechime de peste 100 de ani, iar în jurul lui au început să construiască proiecte pentru comunitate. Via Soarelui s-a născut din pasiunea lor pentru dealurile pline de vii și oamenii locului.

Sursa: Realitatea de Buzau