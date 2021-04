În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 62 de noi îmbolnăviri. Noile cazuri de persoane confirmate cu COVID-19 au vârste cuprinse între 12 și 90 de ani. 21 pacienți au fost testati în laboratoare private, după ce au prezentat semne de boală, în timp ce alți 3 au fost testați pozitiv în unități sanitare din alte județe.

Astăzi, 01 aprilie 2021, în județul Buzău sunt 715 persoane în carantină la domiciliu și 602 persoane aflate în izolare la domiciliu.

Totodată, la Buzău sunt raportate și 4 decese. Este vorba despre 3 pacienți din Râmnicu Sărat, cu vârste cuprinse între 63 și 81 de ani, și o bătrână de 81 de ani, din Smeeni. Toți 4 au pierdut lupta cu virusul după zile bune în care au fost internați în Spitalul Râmnicu Sarat.

DECES 301 Pacienta in varsta de 81 de ani din Smeeni se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie . Este testata si confirmata cu SARS CoV2 in 14.03.2021 si transferata la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 30.03.2120 survine decesul. Comorbiditati: diabet zaharat tip II, insuficeinta renala cronica.

DECES 302 Pacient in varsta de 81 de ani din Ramnicu Sarat se prezinta la camera de garda a Spitalului Municipal Ramnicu Sarat cu simptomatologie respiratorie severa. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 si internat pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 29.03.2021 survine decesul.. Comorbiditati: dislipidemie.

DECES 303 Pacienta in varsta de 63 de ani din Ramnicu Sarat este testata si confirmata cu SARS CoV2 prin test antigenic rapid de catre un echipaj al SAJ Buzau in 17.03.2021. Se interneaza la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat unde in urma evolutiei nefavorabile a decedat in 31.03.2021. Comorbiditati: obezitate morbida.

DECES 304 Pacienta in varsta de 65 de ani din Ramnicu Sarat este testata si confirmata cu SARS CoV2 prin test antigenic rapid de catre un echipaj al SAJ Buzau in 18.03.2021. Se interneaza la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat in stare grava. Avand o evolutie clinica nefavorabila in 31.03.2021 survine decesul. Comorbiditati: diabet zaharat, obezitate

De la debutul pandemiei, județul Buzău înregistrează 10.907 persoane confirmate cu coronavirus și 304 decese. 9805 de persoane au reușit să se vindece de la începutul pandemiei.

Sursa: Realitatea de Buzau