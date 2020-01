Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiscop Ciprian al Buzaului si Vrancei, Boboteaza, ziua in care Iisus Hristos a fost botezat in apa Iordanului, este sarbatorita la apa Buzaului. Luni, 6 ianuarie se implinesc 20 de ani de cand Catedrala municipala Sfantul Sava (Bisericuta copiilor) organizeaza procesiunea de boboteaza la apa Buzaului.

Credinciosii sunt invitati sa participe luni, 6 ianuarie, la Sfanta Liturghie, la Catedrala municipala Sfantul Sava, apoi, incepand cu ora 11.30, sa porneasca in procesiune la apa Buzaului, unde va avea loc slujba de sfintire a apei, care aminteste de botezul Domnului in apa Iordanului, una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii, cand, potrivit Sfintei Scripturi, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborat in chip de porumbel si a stat peste El, iar Tatal a marturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit!” (Matei 3, 17). Apa Buzaului aminteste si de martirizarea Sfantului Mucenic Sava de la Buzau.

Slujba de la apa Buzaului este programata sa inceapa la ora 12,00, si, ca in fiecare an, se vor alatura preotilor Catedralei Sfantul Sava, Milea Mihail, Aurelian Damian si Ionut Vuta – preot paroh si preotii de la Armata, Alexandru Tudose – preot paroh si Constantin Neagu, care slujesc la Biserica Militara „Pogorarea Sfantului Duh”.

La slujba de sfintire a raului Buzau vor fi prezenti, alaturi de buzoieni, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma si presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, precum si alte oficialitati.