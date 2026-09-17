Și-a refuzat vecinul, iar acesta a început să o urmărească. Femeie de 67 de ani, hărțuită luni de zile în Dolj

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 17:36

O femeie de 67 de ani din comuna Cetate, județul Dolj, a ajuns să ceară ajutorul poliției după ce ar fi fost urmărită și contactată în mod repetat de un vecin de 68 de ani.

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