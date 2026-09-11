Kaja Kallas avertizează Europa: „2030 este prea târziu”. Apel pentru accelerarea pregătirii militare

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, avertizează că Europa nu își permite să aștepte până în 2030 pentru a-și atinge obiectivele de pregătire militară.
Oficialul european cere accelerarea investițiilor și a dezvoltării capacităților de apărare, în contextul în care Rusia continuă să își intensifice presiunile asupra Europei.
„Pentru 2030 este prea târziu”
Kaja Kallas a declarat că obiectivul european de a ajunge la nivelul necesar de pregătire pentru apărare până în 2030 ar putea fi atins prea târziu.
„Examinăm starea de pregătire a apărării pentru 2030 și mi se pare că este prea târziu”, a spus Kallas într-un interviu acordat publicației belgiene Le Soir.
Oficialul european consideră că statele membre trebuie să accelereze producția și achizițiile militare, astfel încât Europa să poată răspunde rapid în cazul unei deteriorări a situației de securitate.
Kallas: Rusia testează limitele Europei
Fosta șefă a guvernului estonian a avertizat că amenințările la adresa Europei nu se limitează la războiul convențional.
Kallas susține că Rusia continuă să escaladeze și „testează până unde poate merge”, motiv pentru care europenii trebuie să fie pregătiți pentru mai multe tipuri de amenințări.
În acest context, ea a avertizat că folosirea exclusivă a termenului „atacuri hibride” poate fi insuficientă pentru a descrie amploarea acțiunilor cu care se confruntă statele europene.
Europa trebuie să treacă de la planuri la producție
Uniunea Europeană are deja stabilită o foaie de parcurs pentru pregătirea apărării până în 2030, care vizează inclusiv eliminarea deficitului de capabilități militare și consolidarea industriei europene de apărare.
Printre domeniile considerate prioritare se află dronele și sistemele antidrone, apărarea aeriană, rachetele, muniția, mobilitatea militară și securitatea cibernetică.
Kallas cere însă ca statele membre să treacă rapid de la planificare la implementare: contracte, producție, achiziții și modernizarea echipamentelor militare.
„Nu este vorba doar despre cât cheltuim, ci dacă cheltuim inteligent și obținem efectul maxim”, a subliniat oficialul european.
Mesajul vine într-un moment în care statele europene își majorează bugetele pentru apărare, dar încă există diferențe importante între capacitățile militare ale statelor membre și necesarul identificat în cadrul NATO.