Încă o țară europeană accelerează planurile de reînarmare: „Trebuie să reducem birocrația la minimum”

Guvernul din Suedia a anunțat noi măsuri pentru a accelera investițiile în industria de apărare, în contextul tensiunilor de securitate din Europa și al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucraina.

Oficialii suedezi au transmis că este esențial ca procesul de dezvoltare și producție a echipamentelor militare să fie simplificat, astfel încât armata să poată fi modernizată mai rapid.

„Este esenţial să reducem la minimum obstacolele şi birocrația, pentru ca proiectele de apărare să poată fi implementate într-un ritm mult mai rapid”, au subliniat reprezentanții guvernului.

Autoritățile de la Stockholm analizează modificări legislative și administrative care să permită accelerarea procedurilor pentru investiții în sectorul militar, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru colaborarea cu industria de apărare.

Decizia vine într-un moment în care tot mai multe state europene își măresc bugetele militare și încearcă să-și consolideze capacitățile de apărare, în paralel cu angajamentele din cadrul NATO.

Suedia, care a devenit recent membră a alianței, a intensificat deja investițiile în apărare și cooperarea militară cu partenerii occidentali, într-un efort de a răspunde noilor provocări de securitate din regiune.