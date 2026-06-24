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Actualitate· 1 min citire
Avertisment fără precedent al serviciilor Five Eyes: Inteligența artificială ar putea depăși securitatea cibernetică în câteva luni
Inteligența Artificială
Alianța Five Eyes, formată din serviciile de informații ale Regatului Unit, Statelor Unite, Australiei, Canadei și Noii Zeelande, avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea depăși capacitățile actuale de securitate cibernetică într-un interval de doar câteva luni.
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