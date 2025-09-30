Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a lansat un atac dur la adresa guvernării de la Chișinău, acuzând-o pe Maia Sandu și partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” că au folosit mijloace abuzive și ilegale pentru a-și asigura victoria la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Maria Zaharova a declarat că în Republica Moldova campania electorală a fost „fără precedent de murdară, puternic politizată, marcată de utilizarea resurselor administrative și a forței, a unor mecanisme extra-legale, a șantajului și a amenințărilor”.

Potrivit acesteia, pentru a rămâne la putere, actualul regim „a recurs la metode medievale, barbare, de intimidare a adversarilor săi; a eliminat competitori, a închis mass-media independentă, în primul rând cea de limbă rusă, a blocat votul alegătorilor opozanți și a împiedicat observarea imparțială a alegerilor”.

Zaharova a acuzat și presiuni directe asupra opoziției: „Oponenții regimului au fost supuși arestărilor, birourile și locuințele lor au fost percheziționate, au fost inițiate dosare penale împotriva persoanelor incomode. Partide și mișcări de opoziție au fost retrase masiv din cursa electorală.”

Diplomata rusă a vorbit și despre implicarea Occidentului în scrutin: „Politicieni și oficiali europeni au făcut agitație deschisă în favoarea PAS, legând victoria acestuia de continuarea asistenței financiare. Este un evident șantaj financiar și o intervenție deschisă în afacerile interne ale Moldovei din partea Bruxelles-ului.”

În ceea ce privește votul diasporei, Zaharova a subliniat discrepanța majoră între secțiile deschise în Vest și cele pentru moldovenii din Rusia: „În Occident au fost deschise 280 de puncte de votare, adesea semi-goale, în timp ce în Rusia au existat doar două secții, ambele la Moscova.”

Ea a adăugat că până și observatorii internaționali ai OSCE au semnalat nereguli, în ciuda faptului că „în mod tradițional au tendința să adopte o poziție partizană”.

Zaharova a concluzionat că rezultatele alegerilor confirmă divizarea profundă a societății: „Partidul de guvernământ a pierdut în fața opoziției în interiorul țării, iar majoritatea mandatelor le-a obținut datorită diasporei din Occident. În Găgăuzia, PAS a obținut doar 3,19%.”

În opinia Moscovei, cursul actual al guvernării de la Chișinău este periculos: „Transformarea Moldovei într-o anexă anti-rusă a NATO și într-o bază logistică pentru alimentarea regimului criminal de la Kiev este o cale spre nicăieri.”

Sursa: Newsinn