Dezvăluirile incendiare ale celui supranumit “deputatul fugar” continuă la “Culisele statului paralel”, de la Realitatea Plus. Cristian Rizea a dezvăluit cât de întinsă și complexă era rețeaua intereselor și legăturilor cu statul paralel, cine a stat în spatele prăbușirii lui Adrian Severin și a acensiunii fulminante a lui Remus Pricopie.

Cristian Rizea: Uitați-vă unde e acum Kovesi, Coldea uitati-va ce drumuri face la Bruxelles, cu cine se vede, pentru că o să vi le devoalez si pe astea. Există oameni de bună credinta si acolo care-mi dau informatii cand au vazut că am pornit acest tavalug,

Dar ca să inchei cu Dragoș Dobrescu, apropos de Bruxelles si de faptul ca suntem slugile Bruxelles-ului, inclusiv pe zona Sistemului ocult si Statului Paralel. Dobrescu l-a vândut (pe Adrian Severin – N.R.), a acceptat și Ponta, bineinteles, a primit de la sistem imunitatea de care se bucură si azi, cand noi vorbim, și sper să nu se mai bucure in următoarea perioada. Sper ca totusi Justitia si DNA sa-si faca treaba, sa nu mai doarma si sper, pentru români, nu pentru mine, pentru români vreau, să le dovedească asta.

Afacerea Clubul Diplomatic

E o afacere, combinatie – a luat clubul Diplomatic (D. Dobrescu) , l-a luat pe un ONG pe care el il patroneaza, l-a bagat in fata pe Tinu Sebeșeanu, Robert Cazanciuc este cureaua. (…) În momentul in care lucrurile vor intra pe făgasul normal, vor lansa un proiect imobiliar. Chiar daca acum Cazanciuc nu mai e cu Ponta! Dar el era cel care ținea legatura si cu Liviu Tudor, pentru că, atenție, numele acestuia n-a aparut foarte mult in spatiul public. (…) Dobrescu e oarecum, sa zicem, in față, dar Liviu Tudor e in spate, iar Cazanciuc e cel care transmitea mesajele dintre Ponta si acest om important de afaceri pe care l-am nominalizat 20 41

Bun, revenim la Bruxelles. Si apropo ce spuneati voi și foarte bine ai punctat treaba cu Adrian Severin (…) stiu momentul in care Victor Ponta l-a executat in biroul, eram acolo când s-a luat decizia ca Severin să fie exclus, I s-a inscenat acel scandal la nivelul UE, stiti bine, cu ziaristii aia trimisi momeală, să spună ca-I corupt, a fost bine gândit, tot de către Ponta – Maior – Coldea.

Romanii sunt mult mai inteligenti decat noi, iar dl.Timmermans era vicepreședinte la niv CE, a venit in București, a fost invitat de către cine? de către Sistem… (de dl. Pricopie, dl Coldea si dl Ponta) sa fie facut doctor honoris cauza la SNSPA, Remus Pricopie – care e un ofiter acoperit al SRI – clar – omul SRI, stiu de la George Maior lucrurile astea, ei l-au promovat ministru al Educației în guvernul Ponta – uitati-va cine preda la acea universitate, numai oameni ai sistemului.

Sotia lui Coldea, acuma Coldea e cadru universitar, citeam stirile azi sau ieri si dl.Coldea s-a întors la catedră, …conferentiar universitar, unde? La SNSPA – toti isi primesc sinecurile acolo, din care zi de zi traiesc foarte bine. Dl.Pieleanu unde e? Acolo! Luati lista si o sa vedeti, toti care predau acolo sunt oameni ai sistemului, ala este clica care se afla la SNSPA.” a afirmat Cristian Rizea.