FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Campioana a câștigat în liga de elită după opt etape (trei egaluri și cinci eșecuri), prin golul marcat de Florin Tănase (48 – penalty), după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe Juri Cisotti (ex-Oțelul).

FCSB a ratat ocazii mari de a se desprinde, prin Daniel Bîrligea (61), singur cu portarul, Alexandru Stoian (76, 84), de fiecare față în față cu Dur-Bozoancă, și prin David Miculescu (90+4 – bară).

FCSB a primit un nou penalty, în min. 85, pentru un presupus henț la Conrado, dar lovitura de pedeapsă a fost anulată după consultarea arbitrajului video.