Trustul Realitatea rămâne cea mai de încredere sursă de știri pentru românii de pretutindeni. Postul nostru de televiziune, Realitatea PLUS, alături se site-ul de știri Realitatea.NET și de canalul de You Tube au înregistrat vizualizări record.

În plus, canalele de social media ale trustului au cunoscut o creștere fulminantă. Interesul vostru ne onorează, ne responsabilizează și ne mobilizează, iar pentru asta vă mulțumim!

Realitatea PLUS a fost lider de audiență pe parcursul întregii zile în topul televiziunilor de știri. În plus, și canalul You Tube al Realitatea este lider în mediul online, precum și celelalte platforme ale noastre.

Vineri, în momentul deciziei CCR, am înregistrat pe canalul de You Tube TU DECIZI, care preia emisia Realitatea Plus, un vârf de 670.000 de urmăritori.

Sâmbătă, site-ul nostru, realitatea.NET, a fost lider, depășind 1,5 milioane de cititori unici. În plus, pe platforma You Tube, canalul nostru – TU DECIZI – a însmat 1 milion de vizualizări, în ultimele 48 de ore.

Interesul vostru ne onorează, iar pentru asta vă mulțumim!