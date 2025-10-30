Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi o hotărâre prin care circulația trotinetelor electrice este interzisă în mai multe zone din oraș, după numeroase plângeri și incidente în care au fost implicați utilizatorii acestor vehicule.

Astfel, trotinetele nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe terenurile de sport, în curțile școlilor și în zona pietonală din centrul municipiului. De asemenea, accesul a fost interzis și pe străzile Cuza Vodă și Aleea Trandafirilor.

Directorul Poliției Locale, Adrian Teodorescu, a explicat în ședința de consiliu că „numărul accidentelor în care sunt implicați buzoienii care folosesc trotinetele electrice a crescut semnificativ în ultimii ani”.

Consilierul local PNL Irinel Cîrstea a propus ca autoritățile să identifice un spațiu special pentru tinerii care utilizează trotinete electrice, astfel încât aceștia să se poată deplasa în siguranță, fără a crea disconfort altor cetățeni.

Hotărârea a fost votată cu o largă majoritate: 20 de voturi pentru și o singură abținere.

Sursa: Realitatea de Buzau