Caz șoc în lumea medicală din Buzău. Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită moartă, în această dimineață. Medicul avea doar 35 de ani.

Femeia a fost găsită decedată în camera de gardă a spitalului, în jurul orei 05:00, scrie Reporter buzoian.

Deocamdată, nu se știe care este cauza decesului. Luni, medicul Ștefania Szabo a participat la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Știre în curs de actualizare.

Sursa: Realitatea de Buzau