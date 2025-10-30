Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, marcând cea mai mare cifră trimestrială înregistrată vreodată. Pe fondul unui val de incertitudine la nivel global, cererea de aur pentru investiții a explodat pur și simplu, a transmis Consiliul Mondial al Aurului.

Articolul precedentACCIDENT GRAV, ÎN TIMIȘ: DOUĂ MAȘINI ȘI O BETONIERĂ IMPLICATE – O VICTIMĂ
Articolul următorCĂLIN GEORGESCU, LECȚIE DE DIPLOMAȚIE PENTRU HABARNIȘTII DE LA CONDUCEREA ȚĂRII

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR