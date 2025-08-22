Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, joi, după ce a învins-o pe principala favorită a competiţiei, rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră şi 22 de minute în faţa campioanei din 2022.

Samsonova (26 ani, 19 WTA) a câştigat prima sa confruntare cu Cîrstea, în 2023, în optimi la Washington, cu 6-1, 6-3.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 11.970 de dolari şi 116 puncte WTA.

În penultimul act, românca o va înfrunta în premieră pe rusoaica Anastasia Zaharova (23 ani, 100 WTA), care a beneficiat de retragerea jucătoarei germane Eva Lys.