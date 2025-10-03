Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a vorbit, vineri, despre raportul devastator care ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan.

„În editorialul de astăzi, despre raportul devastator depus de Opoziție în Parlamentul României, astăzi, un raport devastator care poate genera suspendarea din funcție a președintelui României, prin organizarea unui referendum vizând acest lucru.

De asemenea, acest raport – repet, devastator – l-am citit, poate determina într-un stat normal, într-un Parlament normal crearea unei comisii speciale de anchetă referitoare la modul în care s-au derulat evenimentele”, a transmis jurnalistul, într-un mesaj postat pe Facebook.

