Sunt perchezitii informatice, joi dimineata, in dosarul lui Horatiu Potra. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, anchetatorii vor analiza astazi calculatoarele si ale medii de stocare de date gasite acasa la cei care sunt pusi acum sub acuzare, dupa ce au fost opriti in trafic iar in masinile lor au fost gasite mai multe arme. Politisti banuiesc ca pregateau proteste in contextul anularii primului tur al alegerilor prezidentiale.

Mega ancheta in care Horatiu Potra este acuzat ca ar fi vrut sa creeze haos in Bucuresti alaturi de alte 19 persoane continua.

Au fost facute perchezitii domiciliare in Bucuresti, Ilfov si Sibiu, la locatiile unde potra ar locui sau pe care le detine. De acolo anchetatorii au ridicat mai multe probe, printre care si telefoane laptopuri si alte medii de stocare. le-au adus la sediul IGPR si urmeaza ca in cursul zilei de astazi sa fie atent analizate de procurori.

Asta inseamna ca toate informatiile vor fi transferate din aceste dispozitive ins erverul procurorilor iar apoi le vor anliza.

Procedural vorbind, ar trebui ca si Horatiu Potra – afalt in prezent sub control judiciar si cu bratara de monitorizare – sa participe la aceste perchezitii. Acesta a depus contestatie la aceasta masura pe motivul ca ar fi trebui sa mearga in Congo pentru a-i supraveghea pe cei aproximativ 1000 de militari romani mercenari pe care ii are in subordine.