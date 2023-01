Date fiind condițiile meteo care se înregistrează în judetul Buzău la această oră și avertizarea meteo cod portocaliu emisă de meteorologi, prefectul judetului a dispus ca mai multe echipe din Prefectura sa mearga pe teren pentru a monitoriza evolutia lucrurilor si a dispune masuri, acolo unde este cazul.

La randul sau, prefectul judetului se afla pe teren, in zona Pogoanele, si va merge si in alte zone pentru a se asigura de bunul mers al lucrurilor. La acest moment, in judet e viscol si se manifesta fenomenul de ploaie inghetata.

„Toate resursele disponibile SDN Buzau și cele din bazele CJ sunt în acțiune. Excepție baza Pogoanele a CJ unde prestatorul Keyboard este evident depășit de situație și are utilaje defecte în baza, la acest moment. În zona Pogoanele e polei generalizat pe toate drumurile județene. De asemenea, se înregistrează o avarie pe rețeaua de înaltă tensiune pe UAT Galbinasi și Cilibia, unde se intervine cu 3 echipaje” declara prefectul judetului, Daniel Marian Țiclea.

Sursa: Realitatea de Buzau