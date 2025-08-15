Donald Trump și Vladimir Putin decid astăzi soarta Ucrainei în Alaska! Președintele SUA și președintele Federației Ruse se vor întâlni față în față în jurul orei 22:30, ora României. Lumea intrega urmărește cu mare atenție summit-ul ce are o miză uriașă pentru liderii celor două puteri nucleare. După întâlnire, Vladimir Putin și Donald Trump vor sustine o conferință de presă comună.

Potrivit președintelui SUA, întâlnirea istorică dintre el și Vladimir Putin are șanse de 25% să dea greș. Donald Trump susține că acest summit este premergător pentru un al doilea, care îl va include și pe Volodimir Zelenski și care va încheia războiul.

„Am avut o convorbire foarte bună, președintele Zelenski a fost în apel. I-aș da nota 10, a fost foarte prietenos (n.r. apelul cu liderii europeni).

Dacă prima (n.r. întâlnire cu Vladimir Putin) merge bine vom avea o a doua pe care aș vrea să o fac aproape imediat. Vom avea o a doua întrevedere foarte rapidă între Putin și Zelenski, în cazul în care își vor dori să fiu și eu acolo. Această întâlnire ar putea să rezolve totul”, declaraTrump.

Summit-ul reprezintă un pas spre încheierea războiului din Ucraina, deși condițiile Kievului și Moscovei încă sunt total contradictorii. Acesta va începe cu o conversație tete-a-tete între Trump și Putin, iar ulterior se vor alătura și membrii delegațiilor celor două țări.

Din delegația rusă va face parte și ministrul de externe Serghei Lavrov, cunoscut pentru declarațiile sale scandaloase. Alături de Putin se mai află și ministrul apărării, ministrul de finanțe, șeful fondului suveran de investiții rus și consilierul său pe politică externă.

Președinții SUA și Rusiei se vor întâlni pentru prima dată pe teritoriu american din 2007, la o bază americană din orașul Anchorage. Totodată, Alaska este o locație simbolică pentru summit, din moment ce SUA a cumpărat-o de la Rusia cu sute de ani în urmă.

Liderii europeni i-au transmis lui Donald Trump cinci condiții esențiale pentru un acord de pace cu Rusia. Aliații Kievului au menționat încetarea focului înainte de orice negocieri, un acord-cadru care să stabilească elementele esențiale ale păcii și negocieri teritoriale pornind de la linia frontului actuală. În plus, aceștia au cerut garanții de securitate pentru Ucraina, sprijin militar continuu și o strategie comună pentru procesul de pace.

În acest moment, Rusia controlează o cincime din teritoriul Ucrainei. Printre regiunile cucerite de Federația Rusă se numără regiunea Luhansk, care este în totalitate sub controlul Moscovei și regiunea Donetsk.

Sursa: Newsinn