Subprefectul de Buzău, Adina Moiseanu, s-a vaccinat anti-COVID vineri dimineață, la ora 9.00, la centrul de la Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Soter”.

”M-am vaccinat! Așa cum am considerat întotdeauna a fi normal, vaccinarea era următorul pas pentru protecția mea, a familiei mele și a tuturor celor din jur! Nu am să fac o descriere a felului în care am simțit fizic vaccinarea, dar am să vă mărturisesc că sufletește sunt fericită că am făcut pasul către normalitate, către revenirea la firescul de dinaintea pandemiei! Mulțumesc echipei medicale și apreciez efortul pe care întreg personalul medical îl face în această perioadă!” a scris subprefectul pe pagina ei de facebook după ce a primit prima doză de vaccin anti-Covid-19.

Sursa: Realitatea de Buzau