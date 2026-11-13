Trei casiere ale Universității din București, cercetate pentru că și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților. Reacția conducerii

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 nov. 2026, 17:48

Trei foste angajate ale casieriei Universității din București sunt cercetate sub control judiciar pentru delapidare. Potrivit procurorilor, între 2022 și 2025 ar fi încasat peste 1,6 milioane de lei din taxele plătite de studenți, apoi ar fi anulat chitanțele și nu ar fi trecut banii în evidențele universității. Universitatea spune că niciun student nu a fost afectat.

Distribuie articolul