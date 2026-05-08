Cum va fi vremea în următoarea lună. ANM anunță precipitații peste normal în unele zone

Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, însă ploile vor reveni în multe regiuni ale țării în următoarele săptămâni.

Potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 11 mai – 8 iunie 2026, precipitațiile vor fi mai abundente în special în zonele montane și în regiunile din estul țării.

În săptămâna 11 – 18 mai, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale în toată România. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor, mai ales la munte, unde sunt așteptate cantități importante de apă.

Pentru perioada 18 – 25 mai, specialiștii ANM estimează în continuare temperaturi apropiate de media perioadei. Ploile vor fi mai numeroase în zona Carpaților Orientali, în timp ce în sud-vestul țării precipitațiile ar putea fi sub normalul climatologic. În restul regiunilor, valorile se vor menține apropiate de cele obișnuite pentru finalul lunii mai.

În intervalul 25 mai – 1 iunie, vremea nu va suferi schimbări importante. Temperaturile medii vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei, iar cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în limite normale la nivel național.

Și la începutul lunii iunie, între 1 și 8 iunie, valorile termice vor continua să fie apropiate de cele normale pentru această perioadă. Meteorologii anunță însă că în zona montană precipitațiile ar putea fi ușor deficitare, în timp ce în restul țării regimul pluviometric se va menține aproape de media obișnuită.