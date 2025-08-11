Coaliția de guvernare este în tensiune totală! Liderii partidului Social Democrat se întrunesc astăzi într-o ședință de urgență pentru a decide dacă vor rămâne sau nu la putere. Toate acestea vin după atacurile incendiare din partea USR și tensiunile uriașe din cauza măsurilor fiscale ale lui Ilie Bolojan, decizii care au fost criticate chiar și de colegii de partid ai premierului.

În mai puțin de patru ore, liderii social-democrați se vor întâlni în ședința de urgență pe care au convocat-o în urma tensiunilor din Coaliție. Vor discuta, așadar, despre rămânerea la guvernare, în contextul în care există tensiuni uriașe între partidele politice, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

În cadrul ședinței de astăzi vor dezbate inclusiv măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Social-democrații susțin că aceste măsuri „au sărăcit românii”.

Mai mult decât atât, membrii USR i-ar fi sfidat în repetate rânduri și nu au arătat altceva decât „o lipsă de respect”, mai adaug[ social-democrații.

Între timp, în plină tensiune politică, Victor Ponta ar pune la cale ruperea PSD, după ce s-ar fi întâlnit cu mai mulți lideri din partid la un restaurant din jurul Capitalei, acolo unde a fost prezent inclusiv Titus Corlățean.

Sursa: Realitatea Din PSD