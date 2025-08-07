Ministerul Dezvoltării vrea să blocheze dreptul de a conduce pentru toți șoferii care nu plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile, potrivit unui proiect publicat în transparență decizională joi, 7 august. Măsura face parte din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Autoritățile fiscale vor avea obligația să notifice persoana restantă în 15 zile și să precizeze când anume va fi suspendat permisul, în lipsa plății. Suspendarea rămâne valabilă chiar dacă un permis expirat din alte cauze ar urma să fie reactivat.

Conform proiectului, șoferii care achită toate amenzile, inclusiv pe cea care a dus la suspendare, vor putea beneficia de o reducere a perioadei de suspendare a permisului.

În plus, pentru amenzile restante de 90 de zile se va aplica o majorare cu 30%. Dacă datoria nu e achitată nici după 6 luni, se adaugă o altă majorare de 30%.

Ministerul propune și restricții la vânzarea autoturismelor: atât cumpărătorii, cât și vânzătorii trebuie să prezinte un certificat care atestă plata tuturor obligațiilor locale. Certificatul va fi necesar inclusiv în cazul radierii din circulație a unei mașini.

Sursa: Newsinn