Lupta pentru funcții în interiorul coaliției de guvernare domină scena politică, cu tensiuni crescânde între partide și lideri. În ultimele zile, nemulțumirile au ieșit la iveală mai ales în rândul USR, care reproșează amânarea ședinței coaliției în care ar fi trebuit împărțite mai multe poziții importante în administrația locală și centrală. Această dispută evidențiază rivalitățile interne legate de numirile în funcții cheie și acțiunile care urmăresc consolidarea influenței în instituțiile statului, în contextul pregătirilor pentru alegerile locale, cu o atenție sporită asupra Primăriei Capitalei și sprijinul clar exprimat al lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă ca candidat. Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a vorbit despre tensiunile dintre partide și mișcările care se prefigurează ca urmare a acestora.

„Exact cum am spus, bătălia este pentru funcții. Marea durere a celor de la USR este că nu s-a mai ținut ședința coaliției de acum două zile când ar fi trebuit împărțite mai multe funcții în administrația publică locală, dar și în cea centrală: Prefecți, șefi de instituții locale, șefi de instituții centrale. Deci, cei care urlă că statul este supraîncărcat, că nu se ține cont de calitatea, de valoarea oamenilor care lucrează în instituțiile publice, se înghesuie cu mii de CV-uri să-și pună oamenii care au rămas pe drumuri sau care nu au fost parlamentari la putere. Am văzut-o și pe Clotilde Armand, și pe alte personaje de la USR care urlă în gura mare că, vezi Doamne, PSD a folosit pretextul cu înmormântarea și funeraliile naționale ale lui Ion Iliescu ca, vezi Doamne, din această cauză nu s-a ținut ședința ca să poată să-și împartă funcțiile. Asta este singura preocupare a celor de la USR.

Apoi este bătălia pentru alegerile de la București. Nicușor Dan, așa cum am văzut în ultima conferință de presă pe care a făcut-o în urmă cu 2 săptămâni, a spus clar, cu subiect și predicat, că îl susține pe Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. Cei de la PNL sunt extrem de nemulțumiți și în special domnul Ciprian Ciucu, care părea că este omul lui Bolojan, pentru că de ani de zile este în siajul lui, pe această direcție USR-Soros, este supărat că Ilie Bolojan trădează din nou PNL după ce l-a adus pe Dragoș Anastasiu, după ce l-a pus ministru la fondurile europene pe Dragoș Pîslaru, după ce ieri a numit încă doi consilieri din partidul lui Cioloș la guvern, este o stare de tensiune la nivelul coaliției, sunt din ce în ce mai multe presiuni în interiorul PSD-ului, dar și din afara PSD-ului de la foști președinți PSD, am văzut și poziția lui Vasile Dâncu și a lui Adrian Năstase care cer ieșirea PSD de la guvernare.

Nici PNL nu se simte foarte bine în această ecuație, știm foarte clar că la congresul PNL Ilie Bolojan a pierdut pe linie în conducere, singura persoană care îi este apropiată este Ciprian Ciucu, restul sunt cu cealaltă parte a PNL-ului, care își dorește ca USR să plece de la guvernare. Este inadmisibil ca un partid de 8% să pună mâna pe toate instituțiile statului și să decidă tot ce se întâmplă în România doar pentru că au președintele României.

Ați văzut și fotografiile lui Nicușor Dan cu miniștri USR, dând un semnal foarte clar că acela este partidul lui, cel puțin în acest moment. Un partid de 8% și o mână de oameni sprijiniți de la Bruxelles și de la Paris vor să pună mâna în totalitate pe România, de altfel se vede că atât Nicușor Dan, dar și reprezentanții USR au luat instituțiile pe care le conduc pe persoană fizică și chiar România”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

