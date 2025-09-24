Potrivit europarlamentarului AUR Georgiana Teodorescu, Comisia Europeană a transmis pe 28 iulie o scrisoare președinților comisiilor REGI și ECON din Parlamentul European, în care arată că România nu a luat măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv și deschide calea suspendării fondurilor europene.

„Parlamentul European a decis deja să înceapă dialogul structurat cu Comisia Europeană pe acest subiect. Posibilul interval este 3-7 noiembrie. Întrebarea este: de ce Guvernul României nu a anunțat nimic despre această procedură, de ce totul se ține la secret, de ce europarlamentarii partidelor de guvernare tac și nu spun nimic? Zeci de miliarde de euro sunt puse în pericol și românii nu știu absolut nimic. Aceasta este adevărata miză a eșecului guvernării”, a subliniat Georgiana Teodorescu.

Europarlamentarul AUR atrage atenția că România are reprezentanți în poziții cheie – președintele Comisiei REGI, Daniel Benea, și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu – însă niciunul nu a ieșit public să explice ce se întâmplă.

„Este revoltător că procedura a fost declanșată de două săptămâni și nimeni din partidele de guvernare nu a avut curajul să spună adevărul. Această tăcere arată complicitate și dispreț față de cetățeni. Dacă românii vor fi lăsați fără fonduri europene, responsabilitatea cade direct pe cei care astăzi ascund și manipulează”, a adăugat europarlamentarul AUR.