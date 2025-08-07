Pacienții români care suferă de boli cronice și sunt înscriși în programele naționale de sănătate vor putea beneficia de consultații și investigații medicale fără a mai fi obligați să prezinte bilet de trimitere sau bilet de internare. Măsura este prevăzută într-un Ordin comun emis de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), publicat recent în Monitorul Oficial, și va intra în vigoare în perioada următoare.

Fără drumuri inutile la medicul de familie

Până acum, pacienții cu afecțiuni cronice erau obligați să meargă mai întâi la medicul de familie pentru a obține un bilet de trimitere înainte de a se prezenta la medicul specialist din ambulatoriu sau pentru a se putea interna. Odată cu noile prevederi, acest pas este eliminat, oferindu-le pacienților acces direct la specialist, fără alte formalități intermediare.

Consultațiile și investigațiile medicale în ambulatoriu vor fi astfel mai accesibile, fără a mai fi necesară trecerea pe la medicul de famie

Aceeași regulă se aplică și în cazul internărilor – pentru pacienții cronici care fac parte din programele naționale de sănătate, nu va mai fi nevoie de bilet de internare emis de medicul de familie.

Cine sunt pacienții vizați

Măsura se aplică pentru 13 programe naționale de sănătate coordonate de CNAS, precum și pentru alte 2 programe gestionate de Ministerul Sănătății.

Programe gestionate de CNAS:

Programul naţional de boli cardiovasculare;

Programul naţional de boli endocrine;

Programul naţional de diabet zaharat;

Programul naţional de oncologie;

Programul naţional de ortopedie;

Programul naţional de sănătate mintală;

Programul naţional de supleere a funcţiei renale;

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;

Programul naţional de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei;

Programul naţional de tratament al surdităţii;

Programul naţional de tratament pentru boli rare.

Alte două categorii importante de pacienți cronici beneficiază de tratament în cadrul a două programe de sănătate gestionate de Ministerul Sănătății: